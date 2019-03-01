Создание и обслуживание сайтов. Продвижение в поисковых системах. SEO оптимизация сайтов. Создание и обслуживание контекстной рекламы Google Adwords.

Почему стоит обратить именно ко мне?

Более 10-ти лет работы с сайтами.

Портфолио насчитывает более 180 примеров.

Работал с более чем 200-та видами различных видов бизнеса.

Выполняю SEO продвижение сайта БЕЗ ЗАКУПКИ ССЫЛОК!

Обслуживаю и создаю контекстную рекламу в Google Adwords с любыми бюджетами (от 20$).

Работаю с любимыми видами оплаты для компаний из Украины (есть ФЛП 3-й группы).

Создание одностраничного сайта (Landing Page) с мобильной версией и всеми модулями необходимыми для продаж (под ключ) - от 200$.

Создание корпоративного сайта с мобильной версией и всеми модулями необходимыми для продаж (под ключ) - от 300$.

Создание и обслуживание контекстной рекламы в Google Adwords - от 50$/мес.

Продвижение сайтов - от 60$/мес БЕЗ ЗАКУПКИ ССЫЛОК.

Сейчас основным направлением работы является создание и обслуживание сайтов для: