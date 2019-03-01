Создание и обслуживание сайтов. Продвижение в поисковых системах. SEO оптимизация сайтов. Создание и обслуживание контекстной рекламы Google Adwords.
Почему стоит обратить именно ко мне?
- Более 10-ти лет работы с сайтами.
- Портфолио насчитывает более 180 примеров.
- Работал с более чем 200-та видами различных видов бизнеса.
- Выполняю SEO продвижение сайта БЕЗ ЗАКУПКИ ССЫЛОК!
- Обслуживаю и создаю контекстную рекламу в Google Adwords с любыми бюджетами (от 20$).
- Работаю с любимыми видами оплаты для компаний из Украины (есть ФЛП 3-й группы).
- Создание одностраничного сайта (Landing Page) с мобильной версией и всеми модулями необходимыми для продаж (под ключ) - от 200$.
- Создание корпоративного сайта с мобильной версией и всеми модулями необходимыми для продаж (под ключ) - от 300$.
- Создание и обслуживание контекстной рекламы в Google Adwords - от 50$/мес.
- Продвижение сайтов - от 60$/мес БЕЗ ЗАКУПКИ ССЫЛОК.
- продаж товаров;
- продаж услуг;
- ознакомления с компанией или продуктом.
Портфолио
- Создаю сайты и Landing Page для продаж81 просмотр