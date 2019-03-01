oz-site

Дмитрий Яремчук oz-site

 
34 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание и обслуживание сайтов. Продвижение в поисковых системах. SEO оптимизация сайтов. Создание и обслуживание контекстной рекламы Google Adwords.

Почему стоит обратить именно ко мне?

  • Более 10-ти лет работы с сайтами.
  • Портфолио насчитывает более 180 примеров.
  • Работал с более чем 200-та видами различных видов бизнеса.
  • Выполняю SEO продвижение сайта БЕЗ ЗАКУПКИ ССЫЛОК!
  • Обслуживаю и создаю контекстную рекламу в Google Adwords с любыми бюджетами (от 20$).
  • Работаю с любимыми видами оплаты для компаний из Украины (есть ФЛП 3-й группы).
Какие цены на мои услуги?

  • Создание одностраничного сайта (Landing Page) с мобильной версией и всеми модулями необходимыми для продаж (под ключ) - от 200$.
  • Создание корпоративного сайта с мобильной версией и всеми модулями необходимыми для продаж (под ключ) - от 300$.
  • Создание и обслуживание контекстной рекламы в Google Adwords - от 50$/мес.
  • Продвижение сайтов - от 60$/мес БЕЗ ЗАКУПКИ ССЫЛОК.
Сейчас основным направлением работы является создание и обслуживание сайтов для:

  • продаж товаров;
  • продаж услуг;
  • ознакомления с компанией или продуктом.
Google AdsSEO-оптимизация
Портфолио