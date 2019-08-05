Компьютерная графика, 3D моделирование и создание КД на различные типы деталей, соединений и узлов промышленного назначения.

Разработка и проектирование деталей, узлов и соединений промышленного отрасли. Создание 3D моделей и разработка конструкторской документации для различного рода проектов. Возможность писать программы для ЧПУ обработки. Работаю в программах SOLIDWORKS, КОМПАС, FeatureCAM, PhotoView 360.