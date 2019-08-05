Компьютерная графика, 3D моделирование и создание КД на различные типы деталей, соединений и узлов промышленного назначения.
Разработка и проектирование деталей, узлов и соединений промышленного отрасли. Создание 3D моделей и разработка конструкторской документации для различного рода проектов. Возможность писать программы для ЧПУ обработки. Работаю в программах SOLIDWORKS, КОМПАС, FeatureCAM, PhotoView 360.
Машиностроение
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$10/час
от $100от 3 дней
#147
3D-графика
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
#712