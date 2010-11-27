Профессиональный журналист и обозреватель, опыт работы в пишущей журналистике - 10 лет. Публикации:
в журналах «Playboy», «Shape», «Космополитен», «Лиза. Мой ребенок», ведение постоянных рубрик в журналах «Бизнес – журнал» и «Управление компанией» ИД «РЦБ». Контент-наполнение проектов "с нуля" www. smartkids.ru, www.bilbitravel.ru, а также www.web-mama.ru. Редактор интернет - форума "Бизнес-журнала" ИД "Компьютерра".
• коммуникабельна
• трудолюбива
• ответственна
• укладываюсь в сроки
• опытный фрилансер
Свыше 500 публикаций в печатных и интернет - изданиях:
В журнале «Модный magazine»:
http://www.e-mm.ru/themes/main/main_1697.html
В «Бизнес-журнале»
http://www.business-magazine.ru/Authors/2305
А также
http://www.gazeta.ru/travel/2010/11/27_e_3448665.shtml
http://www.7ya.ru/article/Pronesti-v-podole/