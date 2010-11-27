Журналист, копирайтер, автор статей, контент - редактор

Профессиональный журналист и обозреватель, опыт работы в пишущей журналистике - 10 лет. Публикации:

в журналах «Playboy», «Shape», «Космополитен», «Лиза. Мой ребенок», ведение постоянных рубрик в журналах «Бизнес – журнал» и «Управление компанией» ИД «РЦБ». Контент-наполнение проектов "с нуля" www. smartkids.ru, www.bilbitravel.ru, а также www.web-mama.ru. Редактор интернет - форума "Бизнес-журнала" ИД "Компьютерра".

• коммуникабельна

• трудолюбива

• ответственна

• укладываюсь в сроки

• опытный фрилансер

Свыше 500 публикаций в печатных и интернет - изданиях:

В журнале «Модный magazine»:

http://www.e-mm.ru/themes/main/main_1697.html

В «Бизнес-журнале»

http://www.business-magazine.ru/Authors/2305

А также

http://www.gazeta.ru/travel/2010/11/27_e_3448665.shtml

http://www.7ya.ru/article/Pronesti-v-podole/

http://www.7ya.ru/article/Mladenec-na-share/