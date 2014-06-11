ozzi_kzn

Азат ozzi_kzn

 
54 годаРоссия/Казань
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Фриланс: MS Navision, Delphi, Assembler

Доработка функциональности MS Navision, разработка новых модулей, опыт работы в крупной компании 2 года.

Delphi, Assembler - лабораторки, курсовые.

skype: аzаt_kzn_

Delphi