$500
Необходимы 2 приложения. 1: клиент - мобильное устройство отправляет сигнал о местонахождении; 2: сервер - принимает сигнал от клиента и обрабатывает. Кому интересно - расскажу подробнее.
Мобильные приложения13 заявок
Закрыт
10 лет назад
Доработка функциональности MS Navision, разработка новых модулей, опыт работы в крупной компании 2 года.
Delphi, Assembler - лабораторки, курсовые.
skype: аzаt_kzn_
Необходимы 2 приложения. 1: клиент - мобильное устройство отправляет сигнал о местонахождении; 2: сервер - принимает сигнал от клиента и обрабатывает. Кому интересно - расскажу подробнее.