Приветсвую всех, кто зашел ко мне в гости.

Писать - это мое хобби и моя работа. Творчество, идивиуальность и креатив - мой стиль жизни.

Пишу авторские статьи любой сложности понятным и читаемым языком. Во фрилансе пока новичек.

Образование высшее, педагогическое. Опыт работы журналистом - 5 лет, редактором - 2,5 года. Нравится писать статьи на темы психологии, воспитания детей, "лютиков-цветочков" и прочих "свобод", но по роду службы приходится работать над достаточно сложными материалами транспортной отрасли, правового законодательства, аналитики и т.д. Есть удачные находки в области рекламы.

Сейчас тружусь в автомобильном журнале (профиль - грузоперевозки).

Готова писать авторские материалы в неограниченном количестве на темы: педагогика, психология, феншуй, комнатное цветоводство, мода, отдых, животные. Прочие направления также по силам.