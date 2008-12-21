Ирина Самохвалова p-IRA-niap-IRA-nia
Приветсвую всех, кто зашел ко мне в гости.
Писать - это мое хобби и моя работа. Творчество, идивиуальность и креатив - мой стиль жизни.
Пишу авторские статьи любой сложности понятным и читаемым языком. Во фрилансе пока новичек.
Образование высшее, педагогическое. Опыт работы журналистом - 5 лет, редактором - 2,5 года. Нравится писать статьи на темы психологии, воспитания детей, "лютиков-цветочков" и прочих "свобод", но по роду службы приходится работать над достаточно сложными материалами транспортной отрасли, правового законодательства, аналитики и т.д. Есть удачные находки в области рекламы.
Сейчас тружусь в автомобильном журнале (профиль - грузоперевозки).
Готова писать авторские материалы в неограниченном количестве на темы: педагогика, психология, феншуй, комнатное цветоводство, мода, отдых, животные. Прочие направления также по силам.
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