Настройка контекстной рекламы в Google AdWords. Первые 5 заказов БЕСПЛАТНО.

Здравствуйте, я занимаюсь продвижением сайтов, а также настройкой контекстной рекламы в Google AdWords. На данный момент работаю для получения отзывов, а также репутации на Weblancer, поэтому первых 5 заказов будут сделаны бесплатно.

Не упустите свой шанс, закажите настройку контекстной рекламы бесплатно уже сейчас!

В мои услуги входит:

- Анализ сайта (проверка на готовность к показам и юзабилити)

- Создание списка ключевых слов

- Разработка стратегии показов

- Работа над списком "минус слов"

- Анализ аудитории

- Разработка текстов объявления (1 ключевое слово = 1 объявление)

- Работа с аналистиком и яндекс\гугл метрикой, настройка целей и отслеживание результатов

- Анализ конкурентов, снижение цены за клик

- Работа на результат, повышение конверсии

Заказ делается не конвеером, отношусь к работе серьёзно, контролирую каждый рубль который приходит в рекламную компанию.