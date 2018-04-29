Здравствуйте, я занимаюсь продвижением сайтов, а также настройкой контекстной рекламы в Google AdWords. На данный момент работаю для получения отзывов, а также репутации на Weblancer, поэтому первых 5 заказов будут сделаны бесплатно.
Не упустите свой шанс, закажите настройку контекстной рекламы бесплатно уже сейчас!
В мои услуги входит:
- Анализ сайта (проверка на готовность к показам и юзабилити)
- Создание списка ключевых слов
- Разработка стратегии показов
- Работа над списком "минус слов"
- Анализ аудитории
- Разработка текстов объявления (1 ключевое слово = 1 объявление)
- Работа с аналистиком и яндекс\гугл метрикой, настройка целей и отслеживание результатов
- Анализ конкурентов, снижение цены за клик
- Работа на результат, повышение конверсии
Заказ делается не конвеером, отношусь к работе серьёзно, контролирую каждый рубль который приходит в рекламную компанию.