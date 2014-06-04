Меня зовут Петр.
Я занимаюсь полиграфическим, вэб дизайном, версткой и заполнением интернет сайтов контентом.
Навыки работы и сфера деятельности:
- Photoshop (профессиональный пользователь),
- Adobe Illustrator,
- Верстка в HTML5, CSS3, кроссбраузерность,
- Работа с CMS (Wordpress),
- Заполнение контентом сайтов, интернет магазинов (wordpress, opencart, самодельные CMS),
- Рерайт; размещение баннеров, статей; поиск, переработка информации.
Имеется большой запас времени для уделения вашей работе.
Есть возможность работать согласно установленному графику, в конкретно определенное время, а так же на долгосрочной основе.
Ответственно отношусь к заданной работе. Всегда на связи.
Прачтически все работы были выполнены в срок.
Согласую работу до мелочей, для достижения требуемого результата.
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