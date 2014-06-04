Резюме

Меня зовут Петр.

Я занимаюсь полиграфическим, вэб дизайном, версткой и заполнением интернет сайтов контентом.

Навыки работы и сфера деятельности:

- Photoshop (профессиональный пользователь),

- Adobe Illustrator,

- Верстка в HTML5, CSS3, кроссбраузерность,

- Работа с CMS (Wordpress),

- Заполнение контентом сайтов, интернет магазинов (wordpress, opencart, самодельные CMS),

- Рерайт; размещение баннеров, статей; поиск, переработка информации.

Имеется большой запас времени для уделения вашей работе.

Есть возможность работать согласно установленному графику, в конкретно определенное время, а так же на долгосрочной основе.

Ответственно отношусь к заданной работе. Всегда на связи.

Прачтически все работы были выполнены в срок.

Согласую работу до мелочей, для достижения требуемого результата.