Веб-разработчик создаст сайт-визитку от 1500р и интернет-магазин от 3500р
Предлагаю создание сайтов под ключ.
Сайт-визитка на движке Joomla от 1500 рублей, с индивидуальным дизайном.
Сайт-визитка статичный на html и css от 1500 рублей.
Интернет-магазин на движке Joomla и VirtueMart, с индивидуальным дизайном от 3500 рублей.
Подробности смотрите в портфолио или на моём сайте.
Буду рад сотрудничеству и вашим вопросам. Для связи моя почта [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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