Веб-разработчик создаст сайт-визитку от 1500р и интернет-магазин от 3500р

Предлагаю создание сайтов под ключ.

Сайт-визитка на движке Joomla от 1500 рублей, с индивидуальным дизайном.

Сайт-визитка статичный на html и css от 1500 рублей.

Интернет-магазин на движке Joomla и VirtueMart, с индивидуальным дизайном от 3500 рублей.

Подробности смотрите в портфолио или на моём сайте.

Буду рад сотрудничеству и вашим вопросам. Для связи моя почта [email protected]