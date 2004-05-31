★ Красивые аватарки и шапки для каналов youtube и ВКонтакте ★

Меня зовут Сергей, фотошопом занимаюсь чуть больше года. Стараюсь делать упор на создание шапок или аватарок для разных соц. сетей или игр, также пробовал делать интерфейс для приложений и их иконки. Фрилансом же я начал заниматься совсем недавно и пока многого не знаю, но буду стараться делать все заказы в срок и максимально качественно, насколько это возможно.

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