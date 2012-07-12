Создание баннеров, листовок, визиток и др.

Опыт работы:

ООО "Тендер"

с декабря 2011 по настоящее время.

Веб-дизайнер

-Изготовление рекламных плакатов/баннеров/листовок/модулей/буклетов/открыток

-Изготовление визиток

ООО "Глобал Солюшенс"

с мая 2010 по декабрь 2010.

Помощник дизайнера

-Изготовление наружных рекламных плакатов/баннеров/листовок/модулей/буклетов/открыток

-Изготовление визиток

-Создание статистических и анимационных flash-gif-баннеров

-Подготовка макетов к печати(кроме цветоделения)

-Частичная поддержка сайтов клиентов (изменение/добавление информации, новостей, рисунков)

«Sky Time Co., Ltd»

с сентября 2007 по апрель 2010.

Менеджер

I. В интернет-магазине:

консультация клиентов, прием и оформление заказов,

добавление на сайт новой информации и фотографий

фотографирование часов и обработка фотографий

создание Flash-баннеров для сайта, частичное изменение дизайна сайта

II. В оптово-розничном отделе:

-Изготовление наружных рекламных плакатов/баннеров

-Изготовление рекламных модулей для журнала «Мои Часы», «Часовой Бизнес», «Sport Week»

-Изготовление визиток, бейджиков, купонов на предоставление скидки

-Участие на выставке в качестве фотографа

«Группа компаний "Правомочие"

с сентября 2006 по июль 2007.

Оператор ПК в отделе рекламы

Работа с контекстной рекламой в системах «Бегун», «Яндекс-Директ», «Google»

-Составление и размещение объявлений в системах «Яндекс- Директ», «Бегун», «Google». -Слежение за изменениями ставок, тарифов.

-Выставление счетов.

-Ведение статистики эффективности рекламных кампаний, составление отчетов.

-Создание Flash-баннеров.

Образование

Основное: высшее

МЭИ, 2006-2011 г., высшее (магистр)

Специальность: Менеджер организации

Факультет: менеджмент. Специальность: менеджер организации.

Повышение квалификации

Квалификация: Курсы "Фотохудожник"

Учебное заведение: Академия международного сотрудничества

Год получения: 2005

Название курса (экзамена): Курсы "Фотохудожник"

Профессиональные навыки

Знание программ:

-Internet

-Outlook Express

-Microsoft Word

-Microsoft Excel

-Microsoft PowerPoint

-Macromedia Flash

-Adobe Photoshop

-Adobe Illustrator

-Corel Draw (начальный уровень)

Дополнительные сведения

Семейное положение: замужем

Дети: есть

Возможность командировок: нет

О себе: ПОРТФОЛИО ОТПРАВЛЮ ПРИ ВАШЕМ ЖЕЛАНИИ

Иностранные языки

Немецкий: начальный