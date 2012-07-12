Опыт работы:
ООО "Тендер"
с декабря 2011 по настоящее время.
Веб-дизайнер
-Изготовление рекламных плакатов/баннеров/листовок/модулей/буклетов/открыток
-Изготовление визиток
ООО "Глобал Солюшенс"
с мая 2010 по декабрь 2010.
Помощник дизайнера
-Изготовление наружных рекламных плакатов/баннеров/листовок/модулей/буклетов/открыток
-Изготовление визиток
-Создание статистических и анимационных flash-gif-баннеров
-Подготовка макетов к печати(кроме цветоделения)
-Частичная поддержка сайтов клиентов (изменение/добавление информации, новостей, рисунков)
«Sky Time Co., Ltd»
с сентября 2007 по апрель 2010.
Менеджер
I. В интернет-магазине:
консультация клиентов, прием и оформление заказов,
добавление на сайт новой информации и фотографий
фотографирование часов и обработка фотографий
создание Flash-баннеров для сайта, частичное изменение дизайна сайта
II. В оптово-розничном отделе:
-Изготовление наружных рекламных плакатов/баннеров
-Изготовление рекламных модулей для журнала «Мои Часы», «Часовой Бизнес», «Sport Week»
-Изготовление визиток, бейджиков, купонов на предоставление скидки
-Участие на выставке в качестве фотографа
«Группа компаний "Правомочие"
с сентября 2006 по июль 2007.
Оператор ПК в отделе рекламы
Работа с контекстной рекламой в системах «Бегун», «Яндекс-Директ», «Google»
-Составление и размещение объявлений в системах «Яндекс- Директ», «Бегун», «Google». -Слежение за изменениями ставок, тарифов.
-Выставление счетов.
-Ведение статистики эффективности рекламных кампаний, составление отчетов.
-Создание Flash-баннеров.
Образование
Основное: высшее
МЭИ, 2006-2011 г., высшее (магистр)
Специальность: Менеджер организации
Факультет: менеджмент. Специальность: менеджер организации.
Повышение квалификации
Квалификация: Курсы "Фотохудожник"
Учебное заведение: Академия международного сотрудничества
Год получения: 2005
Название курса (экзамена): Курсы "Фотохудожник"
Профессиональные навыки
Знание программ:
-Internet
-Outlook Express
-Microsoft Word
-Microsoft Excel
-Microsoft PowerPoint
-Macromedia Flash
-Adobe Photoshop
-Adobe Illustrator
-Corel Draw (начальный уровень)
Дополнительные сведения
Семейное положение: замужем
Дети: есть
Возможность командировок: нет
О себе: ПОРТФОЛИО ОТПРАВЛЮ ПРИ ВАШЕМ ЖЕЛАНИИ
Иностранные языки
Немецкий: начальный