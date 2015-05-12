Полина Орловская p_orlovskayap_orlovskaya
31 годУкраина/Запорожье
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Образование высшее. Специальность: Психология-педагогика.
Стаж работы копирайтером 2 года.
Язык: русский, украинский.
- Ответственное отношение к работе
- Создание контента с высокой уникальностью
- Грамотное исполнение
- Умение работать с интернет ресурсами
Портфолио
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- Гипсокартонные конструкции158 просмотров
- Отделка квартир151 просмотр
- Как выбрать коляску?169 просмотров
- Свой свадебный салон208 просмотров
- Бизнес с нуля138 просмотров
- Тимбилдинг153 просмотра
- Статья на главную142 просмотра