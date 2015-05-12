p_orlovskaya

Полина Орловская p_orlovskaya

 
31 годУкраина/Запорожье
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Образование высшее. Специальность: Психология-педагогика.

Стаж работы копирайтером 2 года.

Язык: русский, украинский.

- Ответственное отношение к работе

- Создание контента с высокой уникальностью

- Грамотное исполнение

- Умение работать с интернет ресурсами

Портфолио