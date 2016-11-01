Пересторонина Татьяна Александровна

Квалификация по диплому: специалист управления проектами, бизнес-аналитик, ИТ-специалист, менеджер

по продажам ПО

Контактная информация: моб. тел. 8-915-922-45-38, e-mail. [email protected], г. Буй, ул. 10 годовщины октября, д. 33, 3.

Дата рождения: 05.06.1993 г.

Семейное положение: Замужем.

Образование:

Магистратура: 01.09.2015 – 01.02.2018, ФГБОУ ВПО «КГУ имени Н.А. Некрасова», направление подготовки "бизнес-информатика", профиль подготовки "архитектура предприятия". Заочное отделение.

Бакалавриат: 01.09.2011 – 01.07.2015, ФГБОУ ВПО «КГУ имени Н.А. Некрасова», направление подготовки "бизнес-информатика", профиль подготовки "архитектура предприятия". Очное отделение.

Курсы: 23.03.2015, «КонсультантПлюс: Технология ПРОФ» (ООО «Информ Сервис»), 2014, «Юриспруденция» (ИП Морозова), 19.04.2013, «Основы компьютерной грамотности» (Корпорация Microsoft).

Опыт работы, практика:

Работа: С 01.06.2016-11.01.2017, ОГБОУ КШИ «Костромской кадетский корпус», должность – учитель математики и информатики. С 03.09.2014 – 31.01.2016, ООО «Максимум», должность – менеджер (совместительство во время учебы). С 01.09.2013 – 01.09.2014, Региональный Центр содействия занятости и адаптации к рынку труда студентов и выпускников КГУ имени Н.А. Некрасова, должность – программист (совместительство во время

учебы).

Профессиональный потенциал:

Английский язык: свободное владение; навыки в информационных и компьютерных технологиях (MS Office, 1C Управление торговлей 8.2, 8.3, Бизнес пак, OpenOffice, MS Visual Studio, MS SQL Server R2, Bizagi Process Modeler), навыки в использовании оргтехники; проектирование и создание баз данных; анализ и описание бизнес-процессов;

анализ и описание ИТ-инфраструктуры и организационной структуры; разработка политики информационной безопасности; написание инструкций; разработка технического задания сайта; заполнение контента сайта.

Дополнительные сведения:

Имею опыт работы в компании, осуществляющей деятельность по сборке и продаже окон ПВХ (Выполняла расчет стоимости конструкций в программе Optima, подготавливала технические задания в цех на производство, сопровождала сделки с юридическими лицами). Имею небольшой опыт по созданию сайтов, формализации бизнес-процессов и продаже услуг ТВ и интернет.

Личностные качества:

Организованность, ответственность, обучаемость, исполнительность.