Ньюсрайтинг, рерайтинг, рефераты, курсовые, статьи, переводы

Образование: Европейский Гуманитарный Университет (Вильнюс). Магистр социальный наук.

Есть большой опыт написания как аналитических, так и публицистических статей в социальной, политической и культурной сферах. А также, некоторый опыт составления рефератов, хороших курсовых и дипломных работ по гуманитарным дисциплинам (философия, социология, культурология, искусствоведение, туризм)

Отличное знание английского языка, в том числе и письменного.

Основываясь на вышеизложенном опыте, ответственно и качественно выполню нюсрайтинг, рерайтинг, напишу курсовые рефераты. Также гарантирую творческий подход в написании статей.