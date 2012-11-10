Seo-помошник (стажер)

Около года продвигал с помощью статей сайты, начальные знания копирайтинга и SEO. По многим низкоконкурентным и низкочастотным запросам сайты в топах.

Знания в составлении семантического ядра, так же работал с контекстной рекламой и биржей ссылок. Использовал программы для рассылок объявление - Allsubmitter, Add2board и пр. Работал на движке Wordpress. Базовые знания графического редактора Photoshop, и 3DSMax (проходил курсы, имеется диплом), так же имеется опыт в создании скринкастов (видеомонтаж).

Легко обучаюсь и очень ответственный. Без вредных привычек.