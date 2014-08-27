padmakshi

Анна Шилова padmakshi

 
40 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Доделать сайт по медитации

    $210

    2) главная страница – описание проекта 3) блог с «вопросы-ответы» - новостной блог - большой таймер обратного отсчета «до ближайшего события осталось …» и внизу подпись, что за мероприятие и ссылка на страницу с описанием - страницы «научные исследования ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Корректировка сайта - 2

    $60

    Необходимо сделать на сайте http://food.gadzilla.ru/: 4) В карточке товара – с кнопки «купить» переход на категорию «комплексные обеды», на конкретный комплекс, который мы привяжем позднее (здесь должна быть возможность изменять ссылку в зависимости от изменения комплекса из ...

    Карточки товаров
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Корректировка сайта

    $35

    Необходимо сделать на сайте http://food.gadzilla.ru/ : 1) Сделать Блог на сайте, там должна быть возможность привязки фото, видео и текстового материала из раздела админки «статьи». Блог делаем, чтобы размещать новости 2) Главная – вынести справа блок с последними 2-3 ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад