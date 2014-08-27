Необходимо сделать на сайте http://food.gadzilla.ru/: 4) В карточке товара – с кнопки «купить» переход на категорию «комплексные обеды», на конкретный комплекс, который мы привяжем позднее (здесь должна быть возможность изменять ссылку в зависимости от изменения комплекса из ...