2) главная страница – описание проекта 3) блог с «вопросы-ответы» - новостной блог - большой таймер обратного отсчета «до ближайшего события осталось …» и внизу подпись, что за мероприятие и ссылка на страницу с описанием - страницы «научные исследования ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
- $210Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
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Создать на сайте новостной блог и раздел "вопросы-ответы"Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
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Сайт будет посвящен медитации: 1. Сделать сайт на основании шаблона WordPress 2. Шаблон перевести на русский языкСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
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Необходимо сделать на сайте http://food.gadzilla.ru/: 4) В карточке товара – с кнопки «купить» переход на категорию «комплексные обеды», на конкретный комплекс, который мы привяжем позднее (здесь должна быть возможность изменять ссылку в зависимости от изменения комплекса из ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
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Необходимо сделать на сайте http://food.gadzilla.ru/ : 1) Сделать Блог на сайте, там должна быть возможность привязки фото, видео и текстового материала из раздела админки «статьи». Блог делаем, чтобы размещать новости 2) Главная – вынести справа блок с последними 2-3 ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад