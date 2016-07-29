paganelzhuk

Если хочешь качественно выполненной рыботы - поручи её специалисту.

Вам никогда не казалось, словно жизнь - японская аркада из 80-х, а вы в ней - протагонист, вынужденный метаться по лабиринту и уворачиваться от привидений? Порой в этой сумасшедшей игре необходим "энерджайзер", бонус, облегчающий существование, также как в жизни нужен соратник, который в любую минуту подставит плечо и не откажет в помощи. За скромное вознаграждение я готова за вас справляться с поставленными судьбой задачами и преградами, пособлять, как и:

переводить тексты;

придумывать слоганы;

генерировать идеи;

писать статьи или стихи.

С нетерпением жду ваших заказов и отзывов.