paganelzhuk

Арина paganelzhuk

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Если хочешь качественно выполненной рыботы - поручи её специалисту.

Вам никогда не казалось, словно жизнь - японская аркада из 80-х, а вы в ней - протагонист, вынужденный метаться по лабиринту и уворачиваться от привидений? Порой в этой сумасшедшей игре необходим "энерджайзер", бонус, облегчающий существование, также как в жизни нужен соратник, который в любую минуту подставит плечо и не откажет в помощи. За скромное вознаграждение я готова за вас справляться с поставленными судьбой задачами и преградами, пособлять, как и:

  • переводить тексты;
  • придумывать слоганы;
  • генерировать идеи;
  • писать статьи или стихи.
С нетерпением жду ваших заказов и отзывов.