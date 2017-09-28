Живу дизайном, фигачу всё — от визиток до приложений. Особенно тащусь от вёрстки печатных изданий. Доходное хобби — копирайтинг.

Работал в студии, занимаюсь дизайном сайтов, полиграфии, печатных изданий. В отрасли более четырёх лет. Образование профильное, если это вдруг кому-то важно.