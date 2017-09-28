Живу дизайном, фигачу всё — от визиток до приложений. Особенно тащусь от вёрстки печатных изданий. Доходное хобби — копирайтинг.
Работал в студии, занимаюсь дизайном сайтов, полиграфии, печатных изданий. В отрасли более четырёх лет. Образование профильное, если это вдруг кому-то важно.
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Портфолио
- Логотип для спортклуба «Легион»503 просмотра
- Логотип для рок-группы «El Pistoleros»857 просмотров
- Афиша для первенства ЦФО по самбо556 просмотров
- Логотип мясной лавки «Мясников»568 просмотров
- Вёрстка делового журнала604 просмотра