painkilleranna

Анна painkilleranna

 
32 годаРоссия/Череповец
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Дата рождения: 19 августа 1991 г

Гражданство: гражданин РФ

Эл. почта: [email protected]

Семейное положение:

замужем, детей нет

Образование

На данный момент студентка 4 курса ЧГУ ИЭИ, код специальности 240301 «Химическая технология неорганических веществ». Специалист инженер-химик.Английский язык на высоком уровне.

Дополнительная информация

• Знание ПК. Уверенный пользователь.

• Знание английского языка.

• Физическая подготовка Занимаюсь спортом. Без вредных привычек.

• Личные качества Энергична, трудолюбива, легкообучаема, внимательна. Хорошо поставлена речь. Аналитический склад ума.