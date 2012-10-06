painkilleranna

Дата рождения: 19 августа 1991 г
Гражданство: гражданин РФ
Эл. почта: [email protected]
Семейное положение:
замужем, детей нет
Образование
На данный момент студентка 4 курса ЧГУ ИЭИ, код специальности 240301 «Химическая технология неорганических веществ». Специалист инженер-химик.Английский язык на высоком уровне.
Дополнительная информация
• Знание ПК. Уверенный пользователь.
• Знание английского языка.
• Физическая подготовка Занимаюсь спортом. Без вредных привычек.
• Личные качества Энергична, трудолюбива, легкообучаема, внимательна. Хорошо поставлена речь. Аналитический склад ума.
Действие аккаунта приостановлено!