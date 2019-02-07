Выбери меня!

Меня зовут Владимир, я– графический дизайнер. Гарантирую индивидуальный подход.

Качественно и 100% уникально.

Напишите мне, я сейчас онлайн!

VIBER, WhatsApp: +79996245801

Почему Вам стоит обратиться ко мне:

• Большой опыт работы.

• 100% индивидуальные и запоминающиеся логотипы.

• Ничего лишнего и неуместного, логотип согласно тематике

• 3- 5 дней для разработки

• Не опираюсь на что- то готовое - индивидуально подхожу к каждому логотипу.

• Стабильность и надежность - никуда не пропадаю, на связи 18 часов в сутки!

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КОНТАКТЫ:

Меня зовут Владимир Храмов.

Звоните: +7(999)6245801

Пишите: [email protected]

VIBER, WhatsApp: +7(999)6245801

https://vk.com/paintgood

https://www.instagram.com/paint.good/