Выбери меня!
Меня зовут Владимир, я– графический дизайнер. Гарантирую индивидуальный подход.
Качественно и 100% уникально.
Напишите мне, я сейчас онлайн!
VIBER, WhatsApp: +79996245801
Почему Вам стоит обратиться ко мне:
• Большой опыт работы.
• 100% индивидуальные и запоминающиеся логотипы.
• Ничего лишнего и неуместного, логотип согласно тематике
• 3- 5 дней для разработки
• Не опираюсь на что- то готовое - индивидуально подхожу к каждому логотипу.
• Стабильность и надежность - никуда не пропадаю, на связи 18 часов в сутки!
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КОНТАКТЫ:
Меня зовут Владимир Храмов.
Звоните: +7(999)6245801
Пишите: [email protected]
VIBER, WhatsApp: +7(999)6245801
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