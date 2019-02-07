paintgood

Владимир Храмов paintgood

 
30 летРоссия/Волгоград
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Выбери меня!

Меня зовут Владимир, я– графический дизайнер. Гарантирую индивидуальный подход. 

Качественно и 100% уникально. 

Напишите мне, я сейчас онлайн! 

VIBER, WhatsApp: +79996245801 

Почему Вам стоит обратиться ко мне: 

• Большой опыт работы. 

• 100% индивидуальные и запоминающиеся логотипы. 

• Ничего лишнего и неуместного, логотип согласно тематике 

• 3- 5 дней для разработки

• Не опираюсь на что- то готовое - индивидуально подхожу к каждому логотипу. 

• Стабильность и надежность - никуда не пропадаю, на связи 18 часов в сутки! 

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КОНТАКТЫ: 

Меня зовут Владимир Храмов. 

Звоните: +7(999)6245801 

Пишите: [email protected] 

VIBER, WhatsApp: +7(999)6245801

https://vk.com/paintgood 

https://www.instagram.com/paint.good/