pakalifting

$75
Требуется переделать футер сайта с учетом новых дизайнерских решений. Необходимо обновить внешний вид и функциональность. Подробности предоставлены отдельно.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Требуется переделать футер сайта с учетом новых дизайнерских решений. Необходимо обновить внешний вид и функциональность. Подробности предоставлены отдельно.
Требуется разработка дизайна для двух внутренних страниц сайта. Заказчик предоставит прототипы для ориентира. Ожидается креативный подход и аккуратное выполнение работы.
Необходимо создать дизайн длинной посадочной страницы, основываясь на предоставленном логотипе и примерной структуре, нарисованной от руки. Ожидается креативный подход и внимание к деталям. Редакторами пользоваться не требуется.