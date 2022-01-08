pakalifting

Черемных pakalifting

 
45 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
pakalifting
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Футер новый

    $75

    Требуется переделать футер сайта с учетом новых дизайнерских решений. Необходимо обновить внешний вид и функциональность. Подробности предоставлены отдельно.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн двух внутренних страницы

    Требуется разработка дизайна для двух внутренних страниц сайта. Заказчик предоставит прототипы для ориентира. Ожидается креативный подход и аккуратное выполнение работы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн посадочной страницы(длинная страница).

    $410

    Необходимо создать дизайн длинной посадочной страницы, основываясь на предоставленном логотипе и примерной структуре, нарисованной от руки. Ожидается креативный подход и внимание к деталям. Редакторами пользоваться не требуется.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
$75
10 баллов
3 года назад
Футер новый
Рекомендую Михаила к сотрудничеству!
Всё отлично! Спасибо.
Ответный отзыв
Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
$94
10 баллов
3 года назад
Дизайн двух внутренних страницы
Повторное сотрудничество мне тоже понравилось. Спасибо за проект.
И в этот раз Василий сделал всё отлично, и быстрее чем планировал!
Ответный отзыв
Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
$410
10 баллов
3 года назад
Дизайн посадочной страницы(длинная страница).
Мгновенная оплата. Понятная задача. Приятная беседа. Всё класс!
Сроки соблюдены. Определённо есть вкус и обоснование своих решений. Рекомендую Василия к сотрудничеству как действительно опытного дизайнера!
Ответный отзыв