Создание и продвижение сайтов, настройка CRM системы Bitrix24

Создаю сайты под ключ, нацеленные на продажу (был предпринимателем и проходил много курсов по продажам).

Пишу сайты на php, Javascript.

Верстаю сайты (использую адаптивную и flex вёрстку)

Настраиваю контекстную рекламу в Яндекс и Google.

Настраиваю таргетированную рекламу в Facebook, ВК, instagram.

CEO оптимизация сайтов.

Настраиваю CRM систему Bitrix24 и делаю интеграцию с сайтом.

Много работал с CMS WordPress.