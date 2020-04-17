Создание и продвижение сайтов, настройка CRM системы Bitrix24
Создаю сайты под ключ, нацеленные на продажу (был предпринимателем и проходил много курсов по продажам).
Пишу сайты на php, Javascript.
Верстаю сайты (использую адаптивную и flex вёрстку)
Настраиваю контекстную рекламу в Яндекс и Google.
Настраиваю таргетированную рекламу в Facebook, ВК, instagram.
CEO оптимизация сайтов.
Настраиваю CRM систему Bitrix24 и делаю интеграцию с сайтом.
Много работал с CMS WordPress.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разработка форм обратной связи в виде Quiz66 просмотров
- Многостраничный сайт для Кадастрового инженера67 просмотров
- Интернет магазин SaveTheMoment98 просмотров
- Интернет магазин детской одежды.65 просмотров