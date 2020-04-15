Лендинги, сайты, веб-дизайн

Если вам нужен лендинг, сайт-то вам ко мне. Веб-дизайн продукта-тогда тем более! Я Надежда и я помогу сделать красоту из вашего товара или услуги.

Целеустремленный,амбициозный и ответственный человек, который решит Вашу проблему, стоит только написать о ней.

Разработка лендингов/сайтов в zero-block,настройка анимации, подключение платежных систем. Создание фирменного стиля, упаковка соц.сетей. Обучалась на курсе у Марго Савчук(веб-дизайн),у Миши Тимочко и Насти Тропи(сайты), курс от SkillBox по тильде.