Работы много от наполнения сайта, до текста для видеоролика... Готовим к запуску интереснейший проект ! Скучно не будет
Копирайтинг17 заявок
Закрыт
12 лет назад
Работы много от наполнения сайта, до текста для видеоролика... Готовим к запуску интереснейший проект ! Скучно не будет
Ищем крутого иллюстратора. Задача – разработать дизайн для уникального проекта (финансовой игры) Подчеркиваю! не скопировать элементы а создать шедевр! Требования – чувство стиля , креативный подход
Задача – раскрутить уникальный интернет проект (привлечь 10 тыс активных участников) Желательно иметь опыт раскрутки Казино, МЛМ проектов, HYIP,финансовых игр Внимание! Seo и контекстная реклама не подходит!