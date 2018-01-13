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● 1 ключевой запрос - 1 объявление

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● Анализ конкурентов

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● Cбор и распределение (по теплоте, тематике и т. п.) и чистка ключевых запросов для рекламы на поиске

● Проставление нужных операторов в ключевых словах

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● Написание уникальных заголовков текстов объявлений для поисковой рекламы.

● Определение быстрых ссылок для рекламы и их настройка

● UTM-метки

● Яндекс-визитка

● Рассчет удобной стоимости клика

● Разбивка на регионы

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