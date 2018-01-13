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● 1 ключевой запрос - 1 объявление
● Анализ рынка контекстной рекламы в Вашем сегменте
● Анализ конкурентов
● Анализ целевой аудитории и сегментирование
● Cбор и распределение (по теплоте, тематике и т. п.) и чистка ключевых запросов для рекламы на поиске
● Проставление нужных операторов в ключевых словах
● Сбор минус-слов
● Написание уникальных заголовков текстов объявлений для поисковой рекламы.
● Определение быстрых ссылок для рекламы и их настройка
● UTM-метки
● Яндекс-визитка
● Рассчет удобной стоимости клика
● Разбивка на регионы
● Прохождение модерации
● Первоначальное ведение
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