pal76187

Иван Иванов pal76187

 
64 годаАлбания/Гирокастра
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Два института, курсы иностранных языков + семинары и тренинги.

Квалификация:

Главный инженер предприятия.

Начальник отдела компьютерной техники.

Контент-менеджер.

Образование:

Основное: Электротехнический институт связи. Специальность-инженер электросвязи.

Дополнительное: Заочный институт приборостроения им. Вавилова (Москва).

Курсы: Государственные курсы иностранных языков.

Семинары: Семинар компании “Minolta-Ukraine”, Киев 1999. Семинар компании "Horster's Buro-Organisation GmbH" (СУБД),

Тренинги компании LG, 2010/2012

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