Два института, курсы иностранных языков + семинары и тренинги.
Квалификация:
Главный инженер предприятия.
Начальник отдела компьютерной техники.
Контент-менеджер.
Образование:
Основное: Электротехнический институт связи. Специальность-инженер электросвязи.
Дополнительное: Заочный институт приборостроения им. Вавилова (Москва).
Курсы: Государственные курсы иностранных языков.
Семинары: Семинар компании “Minolta-Ukraine”, Киев 1999. Семинар компании "Horster's Buro-Organisation GmbH" (СУБД),
Тренинги компании LG, 2010/2012
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