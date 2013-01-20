Предыдущий опыт работы:
1) 2007-2011 - Dimiteh SRL(американская аутсорсинговая компания):
род занятий: Social Marketing and marketing research (социальный маркетинг и маркетинговые исследования), Search Engine Optimization (Google, Yahoo, MSN...), (оптимизация сайтов под поисковые системы), Web-research(исследования в сети).
2) 2011-2012 - wordpress cms-manager в CasinoPlex.com, PokerPlex.com
3)июль - декабрь 2012 - Aquarelle Group - (редакция журнала Aquarelle). Должность: веб-редактор (администратор и ведущая сайта). http://www.aquarelle.md , http://www.cafe.aquarelle.md, http://www.aquarellefm.md
Знания и навыки:
1) Языки: русский(родной), английский (свободно), французский, румынский, японский(начальный уровень)
2) PC: уверенный пользователь ОС Windows, Linux; MS Office
Графические пакеты: Corel Draw, Photoshop, 3ds max. Примеры работ по графическому дизайну (фирменный стиль, логотипы, макет сайта, постеры на абстрактные темы...): http://rghost.net/42800185 (ПОРТФОЛИО)
визуализация в 3ds max (пакет изучен за 1 месяц): http://rghost.net/41861894/image.png
Знание процесса и инструментов разработки веб-сайтов (дизайн, верстка, проектирование баз данных, серверное и клиентское программирование)
Самостоятельный проект (посуточная аренда недвижимости): исходный код: https://github.com/palam4ik/apartmentrent
Проект реализован на фреймворке ruby-on-rails + mysql + jquery, вестка реализована на haml + sass (прогрессивная замена html+css). Разработан административный модуль, для того, чтобы владелец сам “заливал” контент.
3) - есть опыт разработки прототипов сайтов в программах Axure Pro и Balsamiq Mockups
Образование:
1) 2003-2007 - Молдавская Экономическая Академия
Факультет: Финансы
Специальность: Банки и биржи ценных бумаг
2) 2009-2011 - Институт непрерывного образования
Факультет: Информационные технологии
Специальность: Веб-дизайн и веб-программирование
3) 2011-2012 - Политехнический университет Молдовы
Кафедра архитектуры. Курс: Дизайн.
Портфолио
- Буклет для дизайнера интерьеров373 просмотра