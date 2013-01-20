Предыдущий опыт работы:

1) 2007-2011 - Dimiteh SRL(американская аутсорсинговая компания):

род занятий: Social Marketing and marketing research (социальный маркетинг и маркетинговые исследования), Search Engine Optimization (Google, Yahoo, MSN...), (оптимизация сайтов под поисковые системы), Web-research(исследования в сети).

2) 2011-2012 - wordpress cms-manager в CasinoPlex.com, PokerPlex.com

3)июль - декабрь 2012 - Aquarelle Group - (редакция журнала Aquarelle). Должность: веб-редактор (администратор и ведущая сайта). http://www.aquarelle.md , http://www.cafe.aquarelle.md, http://www.aquarellefm.md

Знания и навыки:

1) Языки: русский(родной), английский (свободно), французский, румынский, японский(начальный уровень)

2) PC: уверенный пользователь ОС Windows, Linux; MS Office

Графические пакеты: Corel Draw, Photoshop, 3ds max. Примеры работ по графическому дизайну (фирменный стиль, логотипы, макет сайта, постеры на абстрактные темы...): http://rghost.net/42800185 (ПОРТФОЛИО)

визуализация в 3ds max (пакет изучен за 1 месяц): http://rghost.net/41861894/image.png

Знание процесса и инструментов разработки веб-сайтов (дизайн, верстка, проектирование баз данных, серверное и клиентское программирование)

Самостоятельный проект (посуточная аренда недвижимости): исходный код: https://github.com/palam4ik/apartmentrent

Проект реализован на фреймворке ruby-on-rails + mysql + jquery, вестка реализована на haml + sass (прогрессивная замена html+css). Разработан административный модуль, для того, чтобы владелец сам “заливал” контент.

3) - есть опыт разработки прототипов сайтов в программах Axure Pro и Balsamiq Mockups

Образование:

1) 2003-2007 - Молдавская Экономическая Академия

Факультет: Финансы

Специальность: Банки и биржи ценных бумаг

2) 2009-2011 - Институт непрерывного образования

Факультет: Информационные технологии

Специальность: Веб-дизайн и веб-программирование

3) 2011-2012 - Политехнический университет Молдовы

Кафедра архитектуры. Курс: Дизайн.