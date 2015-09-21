Илья Щибрик pale_dolphinpale_dolphin
37 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Копирайтинг
Опыт работы в копирайтинге — девять лет.
Количество выполненных заказов — более тысячи*.
Количество клиентов — 185*.
* по статистике на 21.09.2015.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $6
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга