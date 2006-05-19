Компания «Палекс» предоставляет услуги технического перевода на любые языки мира. Собственная дизайн-студия позволяет разрабатывать оригинал-макеты для печати, а дружественные отношения с типографиями Томска и Новосибирска позволяют выбрать оптимальный вариант для печати. Кроме того, мы предлагаем создание и поддержку многоязычных веб-сайтов. Если у вас есть клиенты, не разговаривающие на русском языке, данная услуга облегчит понимание между вами и вашим клиентом.

Если же вы задумались о проведении рекламных акций за пределами России, то фирма «Палекс» поможет вам в созда-нии адаптированных к нужному рынку рекламных материа-лов. У нас на французский язык переводят только французы, а на казахский язык – только казахи.

Хорошее знание интернет-технологий и языков программиро-вания позволяет нам выполнять перевод веб-сайтов без нару-шения дизайна и функциональности, а большой опыт работы с настольными издательскими системами гарантирует кор-ректное форматирование и превосходный внешний вид ваших печатных изданий.