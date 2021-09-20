Очень быстрая и качественная работа!
Всем привет!Меня зовут Саша!Я дизайнер.
- 4 года роботаю на фриланс биржах.
Мои навыки:
-Знание Google Docs.
-Навыки работы в мессенджерах.
-Знание социальных сетей.
-Умение работать с редакторами.
-Умение быстро и качественно устранять технические неисправности.
Мои умения:
-Грамотное управление своим временем.
-Умение оценивать свои возможности.
-Ответственность.
-Умение соблюдать сроки.
Программы которые я изучил:
-Весь пакет Adobe.(4 года роботи)
-3ds Max and AvtoCD(2 года роботи)
-ZBrush(1.5 года робити)