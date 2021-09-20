pallivoda

Саша Паливода pallivoda

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Очень быстрая и качественная работа!

Всем привет!Меня зовут Саша!Я дизайнер.

- 4 года роботаю на фриланс биржах.

Мои навыки:

-Знание Google Docs. 

-Навыки работы в мессенджерах.

-Знание социальных сетей. 

-Умение работать с редакторами.

-Умение быстро и качественно устранять технические неисправности. 

Мои умения:

-Грамотное управление своим временем.

-Умение оценивать свои возможности. 

-Ответственность. 

-Умение соблюдать сроки.

Программы которые я изучил:

-Весь пакет Adobe.(4 года роботи)

-3ds Max and AvtoCD(2 года роботи)

-ZBrush(1.5 года робити)