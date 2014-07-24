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Опыт работы на момент регистрации 2,5 года. Сфера интересов: бизнес (бизнес-планирование, маркетинг, инвестиционная деятельность), реклама (полиграфия, сувенирная продукция, широкоформатная печать, промоакции, графический дизайн), выставочная деятельность, проекты "зеленый туризм", управление проектами. Образование высшее: электротехническое и экономическое. Опыт разработки и внедрения бизнес-планов для малого бизнеса.