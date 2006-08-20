Одностраничник по продаже полимерного пластилина Доменное имя - plastilin-strekoza.ru, информация о товаре - art-strekoza.ru. Оформление в похожем стиле Полноценной админки не требуется, достаточно того, что делается, к примеру, на сайтах apishops На сайте должна быть представлена следующая информация, ...
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Создать буклет по продукту (примерный образец во вложении) и обложку к нему. Продукт упаковывается в коробку 178 * 135Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для детской арт-студии (творческие занятия с детьми). Надпись Стрекоза и эмблема, то есть сама стрекоза. Сделать ярко, но не аляписто. Целевая аудитория - дети, этот момент учитывать обязательно. Логотип должен выглядеть просто, но не примитивно.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Вывод страницы в топ Яндекса и Гугла по запросам пластилин, купить пластилин, лепка, полимерная глина, возможно еще несколько схожих запросовhttp://avtoliteratura.ru/catalog/prochie-tovary/polim-plastilin/polimernyu-plastilin.htmlПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо оформить только что созданный канал на Ютубе. Дизайн под существующий сайт, общее оформление. Особенных требований и задач не стоитИллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходима консультация по поводу падения ресурса в яндексе (количество посещений). Варианты действий для восстановления на прежних позициях. Говорю сразу, постоянную поддержку ресурсу очень давно обеспечивает человек, хорошо известный на данном ресурсе. Его я очень уважаю, сотрудничеством доволен, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется технический писатель для написания книг по ремонту и эксплуатации автомобилей. Цена договорная, зависит от квалификацииКопирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
Форум при интернет магазине автотематики. Планируется его наполнение и раскрутка. Необходим человек для ответов на специализированные вопросы. Техническая автомобильная грамотность обязательнаКопирайтинг3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Исходные данные: Есть работающий интернет магазин, количество товарных позиций около 1000, посещаемость порядка 200 человек в день. Необходимые действия: 1. Смена хостера 2. Изменение ряда настроек (при необходимости все детали обсуждаются дополнительно) 3. Создание копии сайта и возможно зеркал 4. Возможно ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен17 лет назад