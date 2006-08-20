palmira4

Гараев palmira4

 
46 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$299
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание продающего одностраничника

    Одностраничник по продаже полимерного пластилина Доменное имя - plastilin-strekoza.ru, информация о товаре - art-strekoza.ru. Оформление в похожем стиле Полноценной админки не требуется, достаточно того, что делается, к примеру, на сайтах apishops На сайте должна быть представлена следующая информация, ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для тетской студии

    $50

    Необходимо разработать логотип для детской арт-студии (творческие занятия с детьми). Надпись Стрекоза и эмблема, то есть сама стрекоза.  Сделать ярко, но не аляписто. Целевая аудитория - дети, этот момент учитывать обязательно. Логотип должен выглядеть просто, но не примитивно.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Вывод в топ поисковиков

    Вывод страницы в топ Яндекса и Гугла по запросам пластилин, купить пластилин, лепка, полимерная глина, возможно еще несколько схожих запросовhttp://avtoliteratura.ru/catalog/prochie-tovary/polim-plastilin/polimernyu-plastilin.html

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Консультация по СЕО от опытного специалиста

    Добрый день! Необходима консультация по поводу падения ресурса в яндексе (количество посещений). Варианты действий для восстановления на прежних позициях. Говорю сразу, постоянную поддержку ресурсу очень давно обеспечивает человек, хорошо известный на данном ресурсе. Его я очень уважаю, сотрудничеством доволен, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Форум автотематики

    Форум при интернет магазине автотематики. Планируется его наполнение и раскрутка. Необходим человек для ответов на специализированные вопросы. Техническая автомобильная грамотность обязательна

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Техническая корректировка интернет-магазина

    Исходные данные: Есть работающий интернет магазин, количество товарных позиций около 1000, посещаемость порядка 200 человек в день. Необходимые действия: 1. Смена хостера 2. Изменение ряда настроек (при необходимости все детали обсуждаются дополнительно) 3. Создание копии сайта и возможно зеркал 4. Возможно ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
vosminogstudio
Артем 
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$299
10 баллов
6 лет назад
Создание продающего одностраничника
Все супер, спасибо за интересную работу
все сделано хорошо и грамотно
Ответный отзыв
aj_man
34 годаУзбекистан
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Создание буклета по продукту
Очень интересный проект. Вежливый и грамотный заказчик. Своевременная оплата. Однозначно рекомендую Владимира как хорошего заказчика!
Все сделано хорошо и качественно. Рекомендую Александра как надежного и ответственного человека
Ответный отзыв
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Логотип для тетской студии
Всё понравилось, чёткое ТЗ, 100% предоплата. Отличный заказчик.
сделано хорошо и добросовестно, получился реально хороший вариант, все быстро и качественно
Ответный отзыв
MarketingExpert
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Консультация по СЕО от опытного специалиста
С оплатой проблем не возникало
Грамотный и доброжелательный человек, без сомнения разбирающийся в оптимизации сайтов. Консультация, безусловно, была полезной
Ответный отзыв
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
17 лет назад
Техническая корректировка интернет-магазина
Приятный заказчик, адекватная оценка работы и никаких проблем с оплатой. Рекомендую.
Сперва эти ребята сделали необходимую техническую корректировку. Потом были еще некоторые работы по сайту, затем раскрутка, я думаю, и дальше работа найдется. Все за что они брались, делалось очень качественно. Еще в их работе 2 важных момента положительных - в отличие от многих других фрилансеров, уже после окончания работы они не забывают про заказчика, и второй момент, у них нет стремления побыстрее спихнуть работу, все что необходимо сделать - доводится до конца. В общем, с этими людьми сотрудничать приятно, и по профессиональным качествам, и чисто по человеческим. Почему 9, а не 10? 100% КПД не бывает по определению, да и 9 по 10 бальной системе это очень и очень хорошо
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