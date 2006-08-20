Сперва эти ребята сделали необходимую техническую корректировку. Потом были еще некоторые работы по сайту, затем раскрутка, я думаю, и дальше работа найдется. Все за что они брались, делалось очень качественно. Еще в их работе 2 важных момента положительных - в отличие от многих других фрилансеров, уже после окончания работы они не забывают про заказчика, и второй момент, у них нет стремления побыстрее спихнуть работу, все что необходимо сделать - доводится до конца. В общем, с этими людьми сотрудничать приятно, и по профессиональным качествам, и чисто по человеческим. Почему 9, а не 10? 100% КПД не бывает по определению, да и 9 по 10 бальной системе это очень и очень хорошо