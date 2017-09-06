pamistor123

Здравствуйте, необходимо приложения для сидии.работа через shell.Интересуют люди с опытом. Указывайте, пожалуйста, сразу примеры ваших работ.
Действие аккаунта приостановлено!
- $4000Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходима разработка классического гоночного автосимулятора (например, real racing, asphalt, nfs) для ios и android. Игра исключительно мультиплеерная(никакого сюжета не предусмотрено). В игре возможен классический тюнинг и стайлинг автомобиля. Хотел бы узнать, на какое качество при своем бюджете ...Разработка игр5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходим полный комплект софта для whatsapp (чекер номеров, авторегистратор, рассыльщик, генератор номеров). Некоторые моменты: 1) Чекер номеров через АПИ 2) Поддержка прокси 3) Регистратор через АПИ некоторых смс сервисов Безусловно, имеется множество мелочей, их я распишу позже.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад