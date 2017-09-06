pamistor123

Сергей Семенов pamistor123

 
39 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Приложение для cydia

    $4000

    Здравствуйте, необходимо приложения для сидии.работа через shell.Интересуют люди с опытом. Указывайте, пожалуйста, сразу примеры ваших работ.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка автосимулятора

    Здравствуйте! Необходима разработка классического гоночного автосимулятора (например, real racing, asphalt, nfs) для ios и android.  Игра исключительно мультиплеерная(никакого сюжета не предусмотрено).  В игре возможен классический тюнинг и стайлинг автомобиля.  Хотел бы узнать, на какое качество при своем бюджете ...

    AndroidiOS
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Whatsapp, комплект

    Здравствуйте! Необходим полный комплект софта для whatsapp (чекер номеров, авторегистратор, рассыльщик, генератор номеров).  Некоторые моменты:  1) Чекер номеров через АПИ  2) Поддержка прокси  3) Регистратор через АПИ некоторых смс сервисов  Безусловно, имеется множество мелочей, их я распишу позже.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад