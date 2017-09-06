pamistor123

Здравствуйте! Необходима разработка классического гоночного автосимулятора (например, real racing, asphalt, nfs) для ios и android. Игра исключительно мультиплеерная(никакого сюжета не предусмотрено). В игре возможен классический тюнинг и стайлинг автомобиля. Хотел бы узнать, на какое качество при своем бюджете ...