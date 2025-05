panarin-vm

Программирование на Java. Качественно и пока не дорого.

Профессиональный опыт

-----------------------------------------------------------------------------------

12.2007 - 01.2009 пишу программы для себя.

Язык разработки Java, среда разработки NetBeans.

-----------------------------------------------------------------------------------

05.1998 - 12.2007 - компания Диасофт

От инженера-программиста до руководителя отдела системной поддержки.

Должностные обязанности и сфера деятельности: Руководство разработчиками (до 12 человек). Разработка инфраструктуры разработки, автоматического и нагрузочного тестирования. Разработка приложений для автоматизации банковской деятельности.

Используемые технологии: EJB3.0, EJB2.0, JNI, JSF, PageFlow(Struts), Swing, XDoclet, JDBC, Hibernate, DotNET.

Используемые сервера приложений: BEA Weblogic Server, JBOSS, BEA Weblogic Integration Server, IIS.

Используемые СУБД: MSSQL Server, Sybase, Btrieve, Oracle, DB/400.

Используемые средства разработки: Eclipse, BEA Weblogic Workshop, JBuilder, Delphi, Ant, Jmeter, MS Visual Studio, Clarion for Windows, Visual Age for C++ for AS400.

Языки программирования: Java, ObjectPascal, TSQL, C#, C++, Clarion, Clarion Template Language.

-----------------------------------------------------------------------------------

01.1995 – 02.1998 - компания Digital Empire

Инженер-программист.

Должностные обязанности и сфера деятельности: Руководство разработчиками (до 5 человек). Разработка приложений.

Используемые СУБД: MSSQL Server.

Используемые средства разработки: Borland C++, Visual Age for C++, MS Access.

Языки программирования: C++, TSQL, VBA.

-----------------------------------------------------------------------------------

09.1992 – 01.1995 – НПО НАТИ

Инженер-программист.

Должностные обязанности и сфера деятельности: Разработка операционной системы реального времени.

Языки программирования: ASSEMBLER.

==============================================

Образование

1987-1993 - МГТУ им. Баумана, факультет «Информатика и системы управления», инженер-электромеханик по специальности «Системы автоматического управления».