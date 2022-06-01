Обработка фото! Минимальные сроки, максимальные старания!

Приветствую!:)

Я Алина!:)

Стремлюсь к своему развитию и развитию своих навыков!

Рассмотрю любые варианты ретуши

(точечная ретушь, цветокоррекция, востановление поврежденных фото, замена фона, коллажи и прочее)

для пополнения своего потфолио и усовершенствования своих навыков!

Пополняю портфолио по дизайну и созданию визиток, открыток.

Ответсвенно отношусь к выполнению ваших заданий! Помогу вам решить ваши вопросы с обработкой фото в минимальные сроки и за минимальные средства!

Обращайтесь. Буду рада помочь!:)