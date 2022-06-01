Обработка фото! Минимальные сроки, максимальные старания!
Приветствую!:)
Я Алина!:)
Стремлюсь к своему развитию и развитию своих навыков!
Рассмотрю любые варианты ретуши
(точечная ретушь, цветокоррекция, востановление поврежденных фото, замена фона, коллажи и прочее)
для пополнения своего потфолио и усовершенствования своих навыков!
Пополняю портфолио по дизайну и созданию визиток, открыток.
Ответсвенно отношусь к выполнению ваших заданий! Помогу вам решить ваши вопросы с обработкой фото в минимальные сроки и за минимальные средства!
Обращайтесь. Буду рада помочь!:)
Портфолио
- Востановление поврежденного фото!32 просмотра