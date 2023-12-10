Требуется реализовать вывод будущих премьер на сайте онлайн кинотеатра. Данные должны отображаться слева в виде столбца и автоматически заполняться в зависимости от даты. Необходима интеграция с существующим дизайном сайта.
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На ZFILM Вы можете смотреть картины 2023 года в хорошем качестве. https://zfilm.click В плеерах установлена функция "картинка в картинке", теперь вы, не отвлекаясь от других дел можете смотреть свои любимые картины. В плеерах присутствует большой выбор качества, и вы можете выбрать на свой вкус.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $20Дизайн сайтовнет заявокЗакрытгод назад
- $20
Требуется реализовать функционал для вывода будущих премьер на сайте онлайн кинотеатра. Необходимо, чтобы блок с премьерными датами отображался слева и автоматически заполнялся в зависимости от даты. Ожидается создание удобного и понятного дизайна для пользователей.Дизайн сайтовнет заявокЗакрытгод назад