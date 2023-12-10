panda321

Кристина panda321

 
24 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Занимаюсь сайтом

На ZFILM Вы можете смотреть картины 2023 года в хорошем качестве. https://zfilm.click В плеерах установлена функция "картинка в картинке", теперь вы, не отвлекаясь от других дел можете смотреть свои любимые картины. В плеерах присутствует большой выбор качества, и вы можете выбрать на свой вкус.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Вывод будущих премьер

    $20

    Требуется реализовать вывод будущих премьер на сайте онлайн кинотеатра. Данные должны отображаться слева в виде столбца и автоматически заполняться в зависимости от даты. Необходима интеграция с существующим дизайном сайта.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Вывод будущих премьер

    $20

    Требуется реализовать функционал для вывода будущих премьер на сайте онлайн кинотеатра. Необходимо, чтобы блок с премьерными датами отображался слева и автоматически заполнялся в зависимости от даты. Ожидается создание удобного и понятного дизайна для пользователей.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    год назад