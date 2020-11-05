Начинающий таргетолог ищет проекты

﻿Всем привет! Я начинающий таргетолог. Сейчас прохожу курс "Instagram Snaiper 3.0" по таргетированной рекламе у Петра Попова - одного из ведущих специалистов в сфере таргетированной рекламы. Мне нужен проект для отработки навыков. Я буду практиковаться на вашем проекте до конца прохождения курса бесплатно. К концу ноября запущу первую рекламную компанию вашего проекта, также бесплатно. Тестовый период будет длиться 3-5 дней. За этот период я получу необходимую статистику и результаты на основании которых, будет строиться основная стратегия продвижения вашего продукта или услуги. По окончанию тестового периода, если вас устроит результат и компетентность моей работы мы сможем продолжить работу, но уже по фиксированной цене. Буду рада поработать именно с вашим проектом!