Последний опыт:
Апрель 2018 – Январь 2020
Cinema Friends Production (Реклама и PR-услуги), Киев – Сценарист, скриптсупервайзер,
редактор
● Написал более 100 сюжетов различного хронометража и потенциала бюджета.
● Провел исследователскую работу на тему построения и принципа работы рекламы- лауреатов Каннских Львов. Результаты и выводы внедрил в процесс создания сюжетов рекламных роликов компании..
● Выстроил процесс создания ролика от нуля до процесса постпродакшена.
● До нынешнего времени пишу два полнометражных кинопроекта и один короткометражный для известных продакшенов
Опыт работы в рекламном продакшене, производстве телешоу и клипов. Постоянная занятость в кино и рекламной индустрии.
Свободное владение тремя языками, плюс еще один в стадии прогресса:
Русский- родной язык (могу проходить собеседования и тесты)
Украинский-родной язык (могу проходить собеседования и тесты)
Английский- свободное владение (могу проходить собеседования и тесты)
Испанский- владение на примитивном уровне, в стадии прогресса