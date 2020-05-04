Сценарист, копирайтер, скриптсупервайзер, переговорщик

Последний опыт:

Апрель 2018 – Январь 2020

Cinema Friends Production (Реклама и PR-услуги), Киев – Сценарист, скриптсупервайзер,

редактор

● Написал более 100 сюжетов различного хронометража и потенциала бюджета.

● Провел исследователскую работу на тему построения и принципа работы рекламы- лауреатов Каннских Львов. Результаты и выводы внедрил в процесс создания сюжетов рекламных роликов компании..

● Выстроил процесс создания ролика от нуля до процесса постпродакшена.

● До нынешнего времени пишу два полнометражных кинопроекта и один короткометражный для известных продакшенов

Опыт работы в рекламном продакшене, производстве телешоу и клипов. Постоянная занятость в кино и рекламной индустрии.

Свободное владение тремя языками, плюс еще один в стадии прогресса:

Русский- родной язык (могу проходить собеседования и тесты)

Украинский-родной язык (могу проходить собеседования и тесты)

Английский- свободное владение (могу проходить собеседования и тесты)

Испанский- владение на примитивном уровне, в стадии прогресса