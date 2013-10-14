Выполняю:
Визуализация 3 D, 3D моделирование,
дизайнер, 3D анимация
Электронная почта: [email protected]
ICQ Number: 371-954-665
Skype: nocticscorpio
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Портфолио
- Дизайн проект светомузыкального фонтана120 просмотров
- Дизайн проект светодинамического фонтана118 просмотров
- Загородный дом из бруса Технология 3D Vision125 просмотров
- Lich King (3D персонаж)145 просмотров
- Фея (3D персонаж)124 просмотра
- Рыцарь-наемник (3D персонаж)177 просмотров
- Выставочный стенд линии красок "Dyo"129 просмотров
- Флеш открыттка "Счастливого Хеллоуина" Демо версия210 просмотров
- Логотип 3 D (демо)154 просмотра
- Новогоднее поздравление115 просмотров
- Дизайн проект фонтана с подсветкой131 просмотр
- Дизайн проект светомузыкльного фонтана126 просмотров