pandenis

Денис Панкратьев pandenis

 
42 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Выполняю:

Визуализация 3 D, 3D моделирование,

дизайнер, 3D анимация

Электронная почта: [email protected]

ICQ Number: 371-954-665

Skype: nocticscorpio

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