pandora_etn

Ищу удалённую или надомную работу (в связи с выходом в декрет)

Евдокимова Татьяна Никитична

Личные данные:

Дата рождения: 9 сентября 1982 год

Возраст: 31 год

Место рождения: Киев

Семейное положение: не замужем

Адрес: г. Киев, пр. Воссоединения, д. 9, кв. 18

Телефон: +38(093)4260911

Домашний телефон: (044)2927916

E-mail: [email protected]

Цель: найти удаленную или надомную работу в связи с выходом в декрет.

Образование:

• 2002-2005 Киевский межрегиональный педагогический университет им. Б.Д. Гринченка (филология), учитель английского языка и литературы (высшее образование)

• 1997-2001 Киевский педагогический колледж (педагогика), учитель младших классов, учитель английского языка (базовое высшее образование)

• 1989-1997 Средняя общеобразовательная школа №66, (неполное среднее образование)

Дополнительное образование:

• 2008-2009 Курсы повышения квалификации

• 2011-2012 Курс «Эффективный коучинг»

• 2012 Международный экзамен BEC Higher (бизнес английский)

Опыт работы:

• 2012-2014 Самозанятость в сотрудничестве с компаниями «Ваш репетитор» и «Высший балл»

• 2010-2012 Языковой тренинговый центр «Коучинг английского»

• 2006-2010 Гимназия «Консул» №86, преподаватель англ.яз., классный руководитель. Написание календарных планов, заполнение сопутствующей документации, написание и постановка праздника прощания выпускников с преподавателями.

• За время работы получила грамоту за достижения и прошла курсы повышения квалификации.

• 2001-2005 Средняя общеобразовательная школа №31, преподаватель английского языка. Организовывала театральные постановки на английском языке.

• На протяжении всей трудовой деятельности занимаюсь репетиторством английского языка (более 13 лет). Опыт обеспечения комплекса занятий по тематикам: общий курс по уровням, разговорный английский, грамматика, английский для туризма, бизнес английский, подготовка к ЗНО, развитие навыков аудирования.

Знание языков:

• Английский – свободно.

• Русский – свободно.

• Украинский – свободно.

• Португальский – начинающий.

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

• Microsoft Word – работа с документами.

• RAR – работа с архиватором.

• Adobe Photoshop – обработка изображений.

• Поиск информации, аудио- и видеофайлов в Интернете.

Увлечения и интересы:

• Начала осваивать удаленное преподавание (через Skype)

• Активно занимаюсь саморазвитием – повышаю уровень английского и бизнес английского языка.

• Приступила к изучению португальского языка, планирую начать изучение итальянского языка.

• Чтение книг и прослушивание аудиокниг, чтение почтовых рассылок на темы английского, психологии и личностного роста.

• Постоянное хобби – вышивание.