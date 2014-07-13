pandora_etn

Евдокимова Татьяна Никитична
Личные данные:
Дата рождения: 9 сентября 1982 год
Возраст: 31 год
Место рождения: Киев
Семейное положение: не замужем
Адрес: г. Киев, пр. Воссоединения, д. 9, кв. 18
Телефон: +38(093)4260911
Домашний телефон: (044)2927916
E-mail: [email protected]
Цель: найти удаленную или надомную работу в связи с выходом в декрет.
Образование:
• 2002-2005 Киевский межрегиональный педагогический университет им. Б.Д. Гринченка (филология), учитель английского языка и литературы (высшее образование)
• 1997-2001 Киевский педагогический колледж (педагогика), учитель младших классов, учитель английского языка (базовое высшее образование)
• 1989-1997 Средняя общеобразовательная школа №66, (неполное среднее образование)
Дополнительное образование:
• 2008-2009 Курсы повышения квалификации
• 2011-2012 Курс «Эффективный коучинг»
• 2012 Международный экзамен BEC Higher (бизнес английский)
Опыт работы:
• 2012-2014 Самозанятость в сотрудничестве с компаниями «Ваш репетитор» и «Высший балл»
• 2010-2012 Языковой тренинговый центр «Коучинг английского»
• 2006-2010 Гимназия «Консул» №86, преподаватель англ.яз., классный руководитель. Написание календарных планов, заполнение сопутствующей документации, написание и постановка праздника прощания выпускников с преподавателями.
• За время работы получила грамоту за достижения и прошла курсы повышения квалификации.
• 2001-2005 Средняя общеобразовательная школа №31, преподаватель английского языка. Организовывала театральные постановки на английском языке.
• На протяжении всей трудовой деятельности занимаюсь репетиторством английского языка (более 13 лет). Опыт обеспечения комплекса занятий по тематикам: общий курс по уровням, разговорный английский, грамматика, английский для туризма, бизнес английский, подготовка к ЗНО, развитие навыков аудирования.
Знание языков:
• Английский – свободно.
• Русский – свободно.
• Украинский – свободно.
• Португальский – начинающий.
Навыки работы с компьютером и оргтехникой:
• Microsoft Word – работа с документами.
• RAR – работа с архиватором.
• Adobe Photoshop – обработка изображений.
• Поиск информации, аудио- и видеофайлов в Интернете.
Увлечения и интересы:
• Начала осваивать удаленное преподавание (через Skype)
• Активно занимаюсь саморазвитием – повышаю уровень английского и бизнес английского языка.
• Приступила к изучению португальского языка, планирую начать изучение итальянского языка.
• Чтение книг и прослушивание аудиокниг, чтение почтовых рассылок на темы английского, психологии и личностного роста.
• Постоянное хобби – вышивание.