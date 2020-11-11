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Обладатель успешных четырех ютуб каналов

Делаю контент , который позволяет поднять часы просмотра в 10 и больше раз.

Делаю сайты , который поднимутся верх не только в поисковиках , ну и в твоем же глазах.

Мои услуги:

Запись/Обработка звука - Запишу или обработаю уже готовую запись/уберу все лишнее, что портит запись (шипение, шумы, раздражающие звуки- например, как (с,т,б,п и так далее) и сделаю запись максимально приятной на слух.

Монтаж - смонтирую любой сложности видео для ютуб и не только. Работал с свадьбой , рекламой , промо и так далее.

Использую следующие программное обеспечение - AE, Premiere, Cinema 4D и другое.

Также бонусом к видео для ютуб, будет картинка (превью).

Создание сайтов [Сайт-визитка/Интернет-магазин/Информационный сайт/Блог/landing page/WordPress/OpenCart/Joomla].

Мои навыки:

Языки программирования:

PHP 7.4, Javascript, Python, Ruby, C++, C#, Swift, GoLang.

Технологии:

DHTML, XSLT, XML, YAML, REST, HTML5

Верстка (мобильная):

Flexbox, Grid

API:

Работаю с любым API любого сервиса где есть хоть какая то документация.

Фреймворки:

Laravel,

Yii, Yii2

CMS:

Установка, модификация, внедрение, интеграции, правки плагинов

DLE (Datalife Engine), Wordpress, LiveStreet, InstantCMS, OpenCart, Drupal, LabCMS, TemplateCMS, MonStro, PrestaShop

Стараюсь снять с заказчика надобность\необходимость общения по техническим вопросам, возникающими на любых этапах взаимодействия с разными структурами при разработке и развитии проекта. Именно по этому считаю что 3 минуты общения голосом могут дать намного больше чем 30 минут проведенных в переписке.

Всеми нами движут задачи, я лишь стараюсь содействовать тому, что бы они решались проще, а главное - в срок.

Вы умеете видеть новое? Смотрите зорче... Потому что дорога возникает под шагами идущего...