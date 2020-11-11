Обладатель успешных четырех ютуб каналов
Делаю контент , который позволяет поднять часы просмотра в 10 и больше раз.
Делаю сайты , который поднимутся верх не только в поисковиках , ну и в твоем же глазах.
Мои услуги:
Запись/Обработка звука - Запишу или обработаю уже готовую запись/уберу все лишнее, что портит запись (шипение, шумы, раздражающие звуки- например, как (с,т,б,п и так далее) и сделаю запись максимально приятной на слух.
Монтаж - смонтирую любой сложности видео для ютуб и не только. Работал с свадьбой , рекламой , промо и так далее.
Использую следующие программное обеспечение - AE, Premiere, Cinema 4D и другое.
Также бонусом к видео для ютуб, будет картинка (превью).
Создание сайтов [Сайт-визитка/Интернет-магазин/Информационный сайт/Блог/landing page/WordPress/OpenCart/Joomla].
Мои навыки:
Языки программирования:
PHP 7.4, Javascript, Python, Ruby, C++, C#, Swift, GoLang.
Технологии:
DHTML, XSLT, XML, YAML, REST, HTML5
Верстка (мобильная):
Flexbox, Grid
API:
Работаю с любым API любого сервиса где есть хоть какая то документация.
Фреймворки:
Laravel,
Yii, Yii2
CMS:
Установка, модификация, внедрение, интеграции, правки плагинов
DLE (Datalife Engine), Wordpress, LiveStreet, InstantCMS, OpenCart, Drupal, LabCMS, TemplateCMS, MonStro, PrestaShop
Стараюсь снять с заказчика надобность\необходимость общения по техническим вопросам, возникающими на любых этапах взаимодействия с разными структурами при разработке и развитии проекта. Именно по этому считаю что 3 минуты общения голосом могут дать намного больше чем 30 минут проведенных в переписке.
Всеми нами движут задачи, я лишь стараюсь содействовать тому, что бы они решались проще, а главное - в срок.
Вы умеете видеть новое? Смотрите зорче... Потому что дорога возникает под шагами идущего...