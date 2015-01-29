Возраст: 24 года
Место проживания: Донецк
Пол: мужской
Семейное положение: женат (детей нет)
Заграничный паспорт: да
Водительские права: да (категория В, стаж более 2-х лет)
Вредные привычки: нет
Личный автомобиль: легковой
Желаемый график работы:полныйрабочий день/удаленная работа
Сведения об образовании: закончил специальность «Архитектор» состепенью «специалист» на дневном стационаре
Опыт работы:
С января 2013г по настоящее время(май):Архитектор (общественные здания, индивидуальные частные дома, промышленное
строительство)
С мая 2012г по январь 2013г :
Ландшафтный дизайн (частное проектирование, разработка авто-полива)
С мая 2012г по январь 2013г: Лаборант кафедры Архитектуры ДонНАСА
С августа 2010г по апрель 2012г: Скульптор ( разработка индивидуальных фигур,
литье фасадных элементов)
С 2009г по настоящее время: Частные заказы на Живопись,Ручную графику.
Профессиональные навыки:
- навыки работы с компьютером –профессиональные
- умения работы с профильными программами,AutoCad, 3DS MAX, Фотошоп, Corel
- знаниеи использование нормативной и типовой (типовые проекты‚ серии ) документации в
проектной практике
- умение составлять градостроительные и тепловые расчеты
- начальные знания: Revit, Lumion
Дополнительная информация: увлечен профессиональной деятельностью,обучаем, усидчив, спокоен, готов к экспериментам в профессиональной деятельности.