Я фрилансер по Архитектуре, оцифровке чертежей, курсовые и дипломные работы для студентов

Возраст: 24 года

Место проживания: Донецк

Пол: мужской

Семейное положение: женат (детей нет)

Заграничный паспорт: да

Водительские права: да (категория В, стаж более 2-х лет)

Вредные привычки: нет

Личный автомобиль: легковой

Желаемый график работы:полныйрабочий день/удаленная работа

Сведения об образовании: закончил специальность «Архитектор» состепенью «специалист» на дневном стационаре

Опыт работы:

С января 2013г по настоящее время(май):Архитектор (общественные здания, индивидуальные частные дома, промышленное

строительство)

С мая 2012г по январь 2013г :

Ландшафтный дизайн (частное проектирование, разработка авто-полива)

С мая 2012г по январь 2013г: Лаборант кафедры Архитектуры ДонНАСА

С августа 2010г по апрель 2012г: Скульптор ( разработка индивидуальных фигур,

литье фасадных элементов)

С 2009г по настоящее время: Частные заказы на Живопись,Ручную графику.

Профессиональные навыки:

- навыки работы с компьютером –профессиональные

- умения работы с профильными программами,AutoCad, 3DS MAX, Фотошоп, Corel

- знаниеи использование нормативной и типовой (типовые проекты‚ серии ) документации в

проектной практике

- умение составлять градостроительные и тепловые расчеты

- начальные знания: Revit, Lumion

Дополнительная информация: увлечен профессиональной деятельностью,обучаем, усидчив, спокоен, готов к экспериментам в профессиональной деятельности.