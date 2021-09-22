Разработка дизайна интерьера коттеджей, квартир, офисов
Окончила Международную Школу дизайна, на данный момент являюсь владелицей и руководителем московской дизайн студии PUZZLE, опыт работы более 15 лет. Реализовано около 100 различных проектов: квартиры, коттеджи, таунхаусы, кафе, магазины.
Основной принцип моей работы- всегда находить компромиссы и организовывать четкое взаимодействие все участников строительно-ремонтного процесса, создавать действительно индивидуальные интерьеры, максимально учитывая все пожелания заказчиков.
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Портфолио
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- Квартира на Патриарших прудах35 просмотров
- Итальянский домик в подмосковье21 просмотр
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- ЖК Розмарин23 просмотра
- ЖК Донской Олимп17 просмотров