Разработка дизайна интерьера коттеджей, квартир, офисов

Окончила Международную Школу дизайна, на данный момент являюсь владелицей и руководителем московской дизайн студии PUZZLE, опыт работы более 15 лет. Реализовано около 100 различных проектов: квартиры, коттеджи, таунхаусы, кафе, магазины.

Основной принцип моей работы- всегда находить компромиссы и организовывать четкое взаимодействие все участников строительно-ремонтного процесса, создавать действительно индивидуальные интерьеры, максимально учитывая все пожелания заказчиков.