panfilova45

Требуется удаленная работа бухгалтера

РЕЗЮМЕ

ПАНФИЛОВА ЛЮДМИЛАВЛАДИМИРОВНА

Юрга, б-р Металлургов, 8-45

Моб. тел. 8-923-533-19-31

[email protected]

ЖЕЛАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ: Главный бухгалтер (возможно вменение функцийфинансового директора)

ОПЫТ РАБОТЫ:

Август2012 – по 26 января 2015 г. – Главный бухгалтер ООО «Юргинский Аграрий» (сельское хозяйство)

Февраль2011 – по июль 2012Главный бухгалтер ООО «СтройГарант» (строительство)

Апрель2008 – май 2009Главный бухгалтер ООО «Технострой» (ТехноНИКОЛЬ-Сибирь, строительство, производство)

Март2005 - март 2008– Главный бухгалтер ИК-50 ГУФСИН России по Кемеровской области

Июнь2003 - март 2005– Главный бухгалтер Управление по делам ГО и ЧС г. Юрги

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Юргинский техникумотраслевых технологий и права, специальность «Банковское дело». Диплом о среднем профессиональном образовании, квалификация «Специалист банковского дела».

2. Новосибирский государственныйуниверситет экономики и управления – «НИНХ», специальность «Финансы и кредит». Диплом о высшем образовании, квалификация «Экономист».

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ :

Ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета.

Составление бухгалтерской отчетности.

Составление налоговой отчетности предприятий, находящихся на следующих режимах налогообложения:

- общая системаналогообложения

- УСН- ЕСХН- ЕНВД

4. Составление управлеченской отчетности (БДР, БДДС, ВХО, Баланс, ОПУ),самостоятельная разработка форм отчетности и методики их составления.

5. Функции финансового директора на последнем месте работы.

6. Большой опыт работы по оформлению кредитов.

7. Функции юрисконсульта (опыт договорной работы).

8. Руководство финансово-экономической службой всоставе до 10 человек.

ДЕЛОВЫЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Целеустремленность, профессионализм,коммуникабельность, дипломатичность. Высокая работоспособность, конецформыначалоформыумение принимать решение в нестандартныхситуациях и нести за них ответственность.Разумно требовательна к себе и подчиненным.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:

06.12.1976 г.р.замужем, дочь 14 лет.

Английский язык со словарем

Водительский стаж 5 лет, личный автомобиль Уверенный пользователь ПК: конецформыначалоформыMicrosoft Word, Microsoft Eхсel, 1С Предприятие 7, 8, СПС «Консультант-Плюс»,«Контур-Экстерн».

ЛИЦА, которые могут дать рекомендацию:Генеральный директор ООО«Юргинский Аграрий» - Виталий Васильевич Левашенко, т. 923-533-1903