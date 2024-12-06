panfilova45

РЕЗЮМЕ
ПАНФИЛОВА ЛЮДМИЛАВЛАДИМИРОВНА
Юрга, б-р Металлургов, 8-45
Моб. тел. 8-923-533-19-31
ЖЕЛАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ: Главный бухгалтер (возможно вменение функцийфинансового директора)
ОПЫТ РАБОТЫ:
Август2012 – по 26 января 2015 г. – Главный бухгалтер ООО «Юргинский Аграрий» (сельское хозяйство)
Февраль2011 – по июль 2012Главный бухгалтер ООО «СтройГарант» (строительство)
Апрель2008 – май 2009Главный бухгалтер ООО «Технострой» (ТехноНИКОЛЬ-Сибирь, строительство, производство)
Март2005 - март 2008– Главный бухгалтер ИК-50 ГУФСИН России по Кемеровской области
Июнь2003 - март 2005– Главный бухгалтер Управление по делам ГО и ЧС г. Юрги
ОБРАЗОВАНИЕ
1. Юргинский техникумотраслевых технологий и права, специальность «Банковское дело». Диплом о среднем профессиональном образовании, квалификация «Специалист банковского дела».
2. Новосибирский государственныйуниверситет экономики и управления – «НИНХ», специальность «Финансы и кредит». Диплом о высшем образовании, квалификация «Экономист».
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:
- Ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета.
- Составление бухгалтерской отчетности.
- Составление налоговой отчетности предприятий, находящихся на следующих режимах налогообложения:
- УСН- ЕСХН- ЕНВД
4. Составление управлеченской отчетности (БДР, БДДС, ВХО, Баланс, ОПУ),самостоятельная разработка форм отчетности и методики их составления.
5. Функции финансового директора на последнем месте работы.
6. Большой опыт работы по оформлению кредитов.
7. Функции юрисконсульта (опыт договорной работы).
8. Руководство финансово-экономической службой всоставе до 10 человек.
ДЕЛОВЫЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Целеустремленность, профессионализм,коммуникабельность, дипломатичность. Высокая работоспособность, конецформыначалоформыумение принимать решение в нестандартныхситуациях и нести за них ответственность.Разумно требовательна к себе и подчиненным.
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
06.12.1976 г.р.замужем, дочь 14 лет.
Английский язык со словарем
Водительский стаж 5 лет, личный автомобиль Уверенный пользователь ПК: конецформыначалоформыMicrosoft Word, Microsoft Eхсel, 1С Предприятие 7, 8, СПС «Консультант-Плюс»,«Контур-Экстерн».
ЛИЦА, которые могут дать рекомендацию:Генеральный директор ООО«Юргинский Аграрий» - Виталий Васильевич Левашенко, т. 923-533-1903