ВЫПОЛНЯЮ качественный копирайт, рерайт, художественный перевод текстов.
ПИШУ только уникальные тексты с оптимизацией по заданному ключу.
Мой СТИЛЬ - ответственное отношение к работе, 100% грамотность, индивидуальность исполнения, баланс скорости и качества.
Готова выполнить заказ на любую тематику, согласно требованиям и уложиться в сроки. В случае критических замечаний заказчика обязуюсь исправить ошибки и довести работу до качественного уровня.
Буду рада оптовым заказам, рассчитанным на длительное и плодотворное сотрудничество.
СТОИМОСТЬ работ оговаривается индивидуально, при оптовых заказах – скидки.
СРЕДНИЕ РАСЦЕНКИ: 2/1000 - рерайт, 3/1000 - статьи, 4/1000 - перевод, 4/1000 - копирайт.
ОПЛАТА: WMZ, WMR (возможно через Яндекс деньги)
СВЯЗЬ: e-mail – [email protected]
icq – 392624105
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