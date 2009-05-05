ВЫПОЛНЯЮ качественный копирайт, рерайт, художественный перевод текстов.

ПИШУ только уникальные тексты с оптимизацией по заданному ключу.

Мой СТИЛЬ - ответственное отношение к работе, 100% грамотность, индивидуальность исполнения, баланс скорости и качества.

Готова выполнить заказ на любую тематику, согласно требованиям и уложиться в сроки. В случае критических замечаний заказчика обязуюсь исправить ошибки и довести работу до качественного уровня.

Буду рада оптовым заказам, рассчитанным на длительное и плодотворное сотрудничество.

СТОИМОСТЬ работ оговаривается индивидуально, при оптовых заказах – скидки.

СРЕДНИЕ РАСЦЕНКИ: 2/1000 - рерайт, 3/1000 - статьи, 4/1000 - перевод, 4/1000 - копирайт.

ОПЛАТА: WMZ, WMR (возможно через Яндекс деньги)

СВЯЗЬ: e-mail – [email protected]

icq – 392624105