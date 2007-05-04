pangolin

Сергей Лапенков pangolin

 
36 летРоссия/Оренбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать кнопку ссылку у бота ВК

    Я подключил бота к сообществу как указано в этой статье https://kotoff.net/article/20-kak-sozdat-bota-vkontakte-s-knopkami-keyboard.html Там есть исходник. Сделал кнопку, но мне нужно чтобы кнопка была ссылкой на сайт. Похожие ссылки видно на скриншоте.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Помочь получить протокол https:// с сертификатом

    Сделали сайт на wordpress и некоторые функции в том числе гугл просят безопасный протокол https:// Я гуглил, читал, искал информацию по настройке, но ни чего не понял.  Сайт находится на виртуальной машине яндекс облака. Думаю нужно ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Приложение для VK

    Нужно создать приложение для VK где пользователь сможет создавать шаблонные открытки, типа этого скрипта http://habrahabr.ru/post/149606/ Писать текст, выбирать картинку (фон) получившуюся открытку сохранить либо поделится в соцсетях, если сможете сделать то добавить в альбом паблика или ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Главная страница сайта flash

    нужно создать одну главную страницу на флеше, лого фирмы. дракон, пара ссылок на разделы сайта. всё анимированное, движущееся, "живое". выберу выгодное предложение просмотрев портфолио.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать автомобильный ресурс

    Нужно создать индивидуальный городской автомобильный сайт ваши идеи приветствуются знаю точно должна быть удобная доска объявлений и новостная страница. остальное по ходу разработки. сроки не важны.

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    Я делаю интернет магазин из уже готового движка, в общем он меня устраивает, но надо кое-что добавить. При оформлении заказа надо сделать обязательными для заполнения формы «телефон» «адрес» и некоторые убрать http://www.pizza-sity.tu2.ru/index.php?order_custinfo=yes В админменю все заказы ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно изменить модуль в WCPS

    Есть движок под названием WCPS http://wcps.ru/php/downloads.php?ids=152 Для этого движка есть некоторые модули. Мне например нужно установить модуль доски объявлений. Он устанавливается, но пользователь не может добавить объявление. Вот причина которую мне сказали на ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переработка компонента EstateAgent

    $100

    При переходе на главную страницу должна формироваться таблица из имеющейся базы данных (пример1) по коммерческой недвижимости, И кнопка «подробно» напротив каждого объекта(пример1), при нажатии на эту кнопку должна открываться подробная информация об объекте, далее, внизу ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
-Spectator-
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Помочь получить протокол https:// с сертификатом
Заказчик на связи. Полностью объяснил тз. Имея небольшой опыт и доступ к серверу не мешал решать поставленную задачу и терпеливо ждал, не смотря на то, что я сбил срок решения задачи на несколько часов
Профессионально подошел к поставленной задаче, выполнил гораздо больший объем работы, чем требовалось изначально. Проделал всю нужную работу в кратчайшие сроки. Рекомендую, можно полностью доверять данному специалисту. Профессионально, качественно за умеренную плату. В дальнейшем продолжу сотрудничество с ним.
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