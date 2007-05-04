Я подключил бота к сообществу как указано в этой статье https://kotoff.net/article/20-kak-sozdat-bota-vkontakte-s-knopkami-keyboard.html Там есть исходник. Сделал кнопку, но мне нужно чтобы кнопка была ссылкой на сайт. Похожие ссылки видно на скриншоте.