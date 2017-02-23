panickylemon

Алёна Итунина panickylemon

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Верстка сайтов

Портфолио:

http://alenaitunina.ru/

Знания, умения, навыки:

  • HTML/HTML5,CSS/CSS3;
  • Адаптивная, резиновая вёрстка;
  • Кроссбраузерность (ie 9+, ff, safari, chrome, opera);
  • Валидная верстка;
  • Верстаю как с использованием Bootstrap, так и без него;
  • Базовое знание Javascript, jQuery;
  • Использую препроцессор SASS+Compass;
  • Опыт работы на CMS Joomla и частично CMS Wordpress;
  • Adobe Photoshop.
JavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLCSSJoomlaBootstrapjQuerySASSPhotoshop
Портфолио