Алёна Итунина panickylemonpanickylemon
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Верстка сайтов
Портфолио:
Знания, умения, навыки:
- HTML/HTML5,CSS/CSS3;
- Адаптивная, резиновая вёрстка;
- Кроссбраузерность (ie 9+, ff, safari, chrome, opera);
- Валидная верстка;
- Верстаю как с использованием Bootstrap, так и без него;
- Базовое знание Javascript, jQuery;
- Использую препроцессор SASS+Compass;
- Опыт работы на CMS Joomla и частично CMS Wordpress;
- Adobe Photoshop.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Музыкальная школа "Виртуозы"111 просмотров
- Изделия из кожи "STAYN"101 просмотр
- Коттеджные посёлки "Амурские зори"109 просмотров