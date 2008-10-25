Плоткина Анна Юрьевна

22.11.1984(23 года)

Азов, Ростовская область

+7-961-505-55-60

а[email protected]

2002-Адыгейский Государственный Университет, факультет иностранных языков, лингвист-преподаватель французского и английского языков.

2005, сентябрь-2006, июль-Франция, Париж-участие в программе Au-pair. Проживание во франкоязычной среде, прохождение курсов французского языка в “France-langue”, наличие сертификата (сентябрь-декабрь).

2006, декабрь- переводчик с французского на русский и с английского на русский в рамках круглого стола «Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам».

2007, ноябрь- преподаватель английского языка, центр изучения языков «Active». Работа со студентами разного уровня подготовки.

Август, 2008- языковая и страноведческая стажировка во Франции (Paris, Condom, la Dordonge) (французский, английский).

Прохождение курса НЛП-практика, изучение мнемометодики. Знание французских реалий, географии туристических маршрутов.

Наличие загранпаспорта, водительских прав.

Компьютер - опытный пользователь.

Личные качества - коммуникабельность, оптимизм, стрессоустойчивость, ответственность, обучаемость, целеустремленность, аккуратность, стремление к развитию.

Хобби - чтение художественной литературы на английском и французском языках, поэзия, кулинария, путушествия, плавание.