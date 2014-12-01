Автор по написанию дипломных и курсовых работ.
Пишу дипломные и курсовые работы по гражданскому, конституционному, семейному праву.
Так же по земельному, административному и гражданско-процессуальному.
Опыт более 3-х лет, высшее юридическое образование, аспирант.
Практикую написание статей, эссе и рецензий на юридические темы или для юр. форумов, книг либо учебных пособий.
Стараюсь творчески ко всему подходить, максимально раскрыть тему. В постоянном поиске новейшего и актуального учебного материала.
С удовольствием занимаюсь научно- исследовательской работой.
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