Автор по написанию дипломных и курсовых работ.

Пишу дипломные и курсовые работы по гражданскому, конституционному, семейному праву.

Так же по земельному, административному и гражданско-процессуальному.

Опыт более 3-х лет, высшее юридическое образование, аспирант.

Практикую написание статей, эссе и рецензий на юридические темы или для юр. форумов, книг либо учебных пособий.

Стараюсь творчески ко всему подходить, максимально раскрыть тему. В постоянном поиске новейшего и актуального учебного материала.

С удовольствием занимаюсь научно- исследовательской работой.