panovaee2205

Евгения panovaee2205

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Автор по написанию дипломных и курсовых работ.

Пишу дипломные и курсовые работы по гражданскому, конституционному, семейному праву.

Так же по земельному, административному и гражданско-процессуальному. 

Опыт более 3-х лет, высшее юридическое образование, аспирант.

Практикую написание статей, эссе и рецензий на юридические темы или для юр. форумов, книг либо учебных пособий.

Стараюсь творчески ко всему подходить, максимально раскрыть тему. В постоянном поиске новейшего и актуального учебного материала.

С удовольствием занимаюсь научно- исследовательской работой.  

Юридические услуги
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