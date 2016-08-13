Профессиональный веб-дизайнер
В мае 2015 закончила курсы WD-today и получила сертификат веб-дизайнера.
До этого 4 года занималась технической поддержкой сайтов. Знаю тонкости html и css верстки и работы с движками, поэтому разрабатываю дизайн, учитывая не только маркетинговые цели заказчика, но и технические особенности инструментов, с помощью которых сайт будет реализовываться.
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Портфолио
- Дизайн интернет-магазина женских боди Boby124 просмотра
- Дизайн сайта Полигран (оперативная полиграфия)139 просмотров
- Дизайн лендинга Стройзабор101 просмотр
- Интернет-магазин одежды Viki107 просмотров