Профессиональный веб-дизайнер

В мае 2015 закончила курсы WD-today и получила сертификат веб-дизайнера.

До этого 4 года занималась технической поддержкой сайтов. Знаю тонкости html и css верстки и работы с движками, поэтому разрабатываю дизайн, учитывая не только маркетинговые цели заказчика, но и технические особенности инструментов, с помощью которых сайт будет реализовываться.

Вы можете написать мне Вконтакте, Facebook или заполнить Анкету. Я с Вами свяжусь по оставленным координатам.