panovaolesya

Олеся panovaolesya

 
32 годаРоссия/Улан-Удэ
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональный веб-дизайнер

В мае 2015 закончила курсы WD-today и получила сертификат веб-дизайнера.  

До этого 4 года занималась технической поддержкой сайтов. Знаю тонкости html и css верстки и работы с движками, поэтому разрабатываю дизайн, учитывая не только маркетинговые цели заказчика, но и технические особенности инструментов, с помощью которых сайт будет реализовываться.

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