Разработка скриптов: PHP & MySQL(+AJAX), верстка HTML & CSS(+JS)

Опыт работы в сфере IT более 5 лет.

# Програмирование

-- серверное: PHP & MySQL (воможно в связке с AJAX)

-- клиентское: HTML & CSS, JS, AJAX

-- информационная поддержка всех моих работ бесплатно, в течение 1 года.

-- первая установка и настройка моих работ на оборудовании заказчика бесплатно.