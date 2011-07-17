Разработка скриптов: PHP & MySQL(+AJAX), верстка HTML & CSS(+JS)
Опыт работы в сфере IT более 5 лет.
# Програмирование
-- серверное: PHP & MySQL (воможно в связке с AJAX)
-- клиентское: HTML & CSS, JS, AJAX
-- информационная поддержка всех моих работ бесплатно, в течение 1 года.
-- первая установка и настройка моих работ на оборудовании заказчика бесплатно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Модуль онлайн поддержки на сайте - Bryanskchat CMS134 просмотра
- Модуль для управления поддоменом - BryanskChat CMS111 просмотров
- Модуль для управления поддоменом - BryanskChat CMS113 просмотров
- Разработка простой системы управления сайтом (CMS)183 просмотра
- Верстка дизайна и прикрутка его с CMS104 просмотра